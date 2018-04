Camion in fiamme sulla Togliatti: traffico in tilt verso la Tiburtina

Autocarro in fiamme su viale Palmiro Togliatti. A bruciare, all'altezza di via Salvatore Valitutti, un camion con telone. Le fiamme alle 8.20 quando il mezzo, proveniente da Colli Aniene, si è accostato sulla destra per un principio d'incendio: il rogo in pochi minuti ha avvolto il mezzo. Sul posto per domare l'incendio i vigili del fuoco.

Pesanti le ripercussioni al traffico, con i vigili urbani costretti a chiudere il tratto interessato da via Valitutti fino allo svincolo per via Tiburtina in direzione raccordo. Viabilità rallentata e code all'altezza di Ponte Mammolo. Sul posto gli agenti del IV gruppo Tiburtino.