Romanina: camion in fiamme, paura sul raccordo

Paura per gli abitanti della Romanina e per gli automobilisti in transito sul raccordo. Poco dopo le 12.00 un camion Ama ha preso fuoco sul ponte del Raccordo, generando un'alta colonna di fumo nero. Se da un lato per gli automobilisti lo scenario era quello di un camion in fiamme, oltre la barriera, per gli abitanti di Romanina tanta paura e timore per la fiammata ben evidente.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Chiusa la corsia d'emergenza e ridotta la careggiata nel tratto interessato dall'incendio. Alle 12.30 situazione tornata tranquilla.