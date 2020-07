Incendio sulla Salaria: camion Ama distrutto dalle fiamme

Una forte puzza di plastica bruciata. Questo quanto avvertito nella notte dai residenti della zona di Villa Spada. A rendere l'aria irrespirabile i rifiuti andati in fiamme assieme al camion Ama che li trasportava. In particolare l'incendio è divampato da un mezzo dell'Azienda Municipalizzata romana sulla via Salaria.

L'allerta ai vigili del fuoco è scattata poco prima della mezzanotte del 30 giugno da via Salaria 1045, poco distante dalla Motorizzazione Civile. Intervenuti sul posto i pompieri hanno quindi provveduto a spegnere le fiamme. Distrutto il camion Ama.

Nella zona di Villa Spada sono quindi intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato Villa Glori assieme agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Fra le ipotesi quello del corto circuito. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Camion Ama in fiamme a Villaggio Prenestino

Un incendio che segue di poche settimane quello avvenuto in via del Fosso dell'Osa, a Villaggio Prenestino. Era infatti lo scorso 9 giugno quando un compattatore Ama prese fuoco determinando poi la chiusura della strada con inevitabili conseguenze per gli abitanti della zona.