Incendio all'Esquilino: compattatore Ama distrutto dalle fiamme

Un compattatore Ama in fiamme. E' accaduto poco dopo le 23:00 di ieri sera all'Esquilino. Qui, in via Conte Verde, un camion dell'Azienda Municipalizzata Romana ha preso fuoco dalla parte anteriore per cause ancora in via di accertamento, con le fiamme che hanno avvolto il 'muso' del mezzo pesante nel volgere di pochissimi minuti. Divampato l'incendio, in una zona molto trafficata e ad alta densità abitativa, ad allertare i vigili del fuoco ci hanno pensato i titolari di un ristorante che si trova poco distante dal luogo in cui è divampato il rogo.

Camion Ama in fiamme all'Esquilino

Scesi dal compattatore i lavoratori Ama, nessuno ha riportato conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, che hanno poi domato l'incendio, gli agenti di polizia ed i carabinieri, che hanno svolto accertamenti sull'accaduto.