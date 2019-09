Incendio sulla Roma Civitavecchia, camion in fiamme: trasportava fornitura per supermercati

Un camion in fiamme in un'area di sosta sulla A12. E' successo qusta mattina, intorno alle 6:30. Sul posto i Vigili del Fuoco di Cerveteri, con l'ausilio dell'autobotte 17 proveniente dal distaccamento Civitavecchia.

L'opera di spegnimento e bonifica si è protratta per più di un'ora a causa del carico, costituito da generi alimentari come conserve di pomodoro, saponi e detersivi: una probabile fornitura per supermercati.

Per estinguere l'incendio si è reso necessario lo smassamento della merce e impedire al fumo prodotto dalla combustione di creare problemi alla circolazione, comunque controllata dalla Polizia Stradale presente sul posto.