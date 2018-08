Flambus a Roma: in fiamme l'autobus 046, fumo nero a Tor Vergata

Flambus a Roma dove un mezzo pubblico ha preso fuoco rimanendo avvolto in una paurosa palla di fuoco. L'incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi 10 agosto a bordo di un bus Atac della linea 046 in transito in via di Carcaricola, fra le zone di Giardinetti e Tor Vergata. In particolare le fiamme hanno preso forza rapidamente mentre il mezzo pubblico si trovava all'altezza del civico 161, poco prima dell'intersezione con via della Sorbona. Danneggiate due auto che si trovavano in sosta dove la vettura dell'Azienda dei Trasporti Pubblica romana ha preso fuoco.

Incendio bus in via Carcaricola

Tanta la paura non soltanto per il conducente ed i passeggeri dell'autobus, ma anche per i residenti della zona con lo 046 che ha preso fuoco in una strada stretta e le alte fiamme che hanno lambito le abitazioni vicine. Alta, densa e nera anche la colonna di fumo sprigionata dalle fiamme, ben visibile in tutta la periferia est della Capitale. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre ed una autobotte ed i carabinieri. A quanto si apprende nessuno è rimasto ferito.

Autobus 046 a fuoco a Tor Vergata

In relazione all'incendio Atac ha specificato: "Per ragioni in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio su un bus in servizio sulla linea 046, lungo via di Carcaricola che ha danneggiato completamente la vettura. Non c'è stata alcuna conseguenza per i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco". Amaro il commento all'ennesimo Flambus di Claudio De Francesco, segretario del sindacato Faisa Cisel: "Oggi è il mio compleanno - afferma ironicamente il sindacalista - e volevo spegnere le candeline su una torta. Atac mi ha invece riservato una candelona".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Flambus a Roma estate 2018

Con quello di oggi salgono a 18 i casi registrati a Roma dall'inizio di questo 2018. L'ultimo in ordine cronologico era stato nel pomeriggio dello scorso 19 luglio, con l'incendio divampato a bordo dello 07 domato da un primo intervento dell'autista e poi dai pompieri. Il bus prese fuoco sulla via Litoranea, all'altezza del Terzo Cancello. Prima del bus in fiamme a Capocotta era stata la volta di viale Regina Elena, con le fiamme che in quel caso devastarano la vettura. Prima, il 26 giugno, quando un mezzo pubblico Atac della linea 508 (qui la notizia) venne avvolto in una palla di fuoco in via Roccalumera, zona Prato Fiorito - Ponte di Nona, nella periferia est della Capitale. Poche ore prima era stata la volta di un mezzo della linea Roma Tpl (lo 078), che viaggiava sulla via Pontina.

Flambus a Roma dall'inizio del 2018

Prima ancora a Valle Aurelia in via del Tritone, all'Infernetto, a piazza Venezia e all'Esquilino, poi nella mattinata del 13 aprile in via di Portonaccio. Poi ancora il 6 marzo, in via Prenestina, all'incrocio con via Cocconi, ed anche una vettura della linea 313, che serve le zone di Roma Est. Pochi giorni prima, in pieno giorno, tra Macchia Palocco ed Acilia. I passeggeri della linea 03 avevano appena fatto in tempo a scendere prima che la vettura prendesse fuoco.