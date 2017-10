Bus a fuoco a Tor Vergata: brucia un mezzo sulla linea 500

Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme

Bus a fuoco alla Romanina. Alle 17.30 un mezzo Citaro Mercedes è andato a fuoco all'altezza della rotatoria di via della Sorbona. Ad accorgersi dell'incendio l'autista che ha fatto immediatamente evacuare i passeggeri dal mezzo, senza che la sicurezza fosse mai messa in discussione. Le fiamme hanno quindi avvolto il mezzo 8159 in servizio sulla linea 500 che collega Anagnina a Torre Angela, di solito ospitato presso la rimessa di Tor Vergata. Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme.