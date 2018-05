Incendio bus Atac in via del Tritone, una testimone: "Abbiamo avuto paura di restare in trappola"

"Abbiamo avuto paura di rimanere in trappola". Francesca era lì, sull'autobus Atac della linea 63 esploso in via del Tritone oggi, 8 maggio, nel centro di Roma. E' una testimone come altri 30 passeggeri, circa, presenti sul mezzo. Nessun ferito tra loro. Ustionata, invece, la commessa di 25 anni di un negozio proprio nelle adiacenze del palazzo vicino all'incendio. La donna è stata portata in codice giallo in ospedale.

Francesca, ancora sotto choc, racconta a RomaToday quei momenti. "Prendo spesso il 63, ero arrivata quasi alla mia fermata. Insieme con altri tre utenti eravamo in coda al bus quando abbiamo sentito un forte odore di bruciato, come se la plastica del bus si stesse squagliando". Francesca e gli altri si avvicinano alle porte centrali.

"I sedili erano incandescenti. Poi il mezzo si è fermato autonomamente. Come se fosse andato in corto circuito". I passeggeri allertano l'autista che capisce l'entità del problema, ma non riescono a scendere. "Per due, tre minuti le porte non si aprivano. Abbiamo avuto paura di restare intrappolati ma non ci eravamo resi conto della gravità della situazione".

Francesca e gli altri passeggeri riescono finalmente ad evacuare il bus 63. L'autista Atac, invece, prende l'estintore e prova un disperato tentativo di spegnere quello che era ancora un principio di incendio ma era già troppo tardi e fa allontanare gli utenti. Le fiamme in poco tempo prendono vita. Si allontanano tutti sani e salvi. Poi le esplosioni e l'arrivo dei Vigili del Fuoco. L'incendio, violento, annerisce la facciata del palazzo vicino. Una commessa di via del Tritone rimane ustionata ad un braccio.

"Sono mesi che diciamo alla Sindaca che la manutenzione degli autobus è fondamentale. Purtroppo non è la prima volta che accadono queste situazioni gravissime, non è concepibile che i cittadini debbano rischiare la propria vita. Che intenzioni ha la Raggi? La manutenzione dei mezzi è urgente", dichiara, in una nota, Davide Bordoni coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio. Nel frattempo i soccorsi fanno il loro lavoro e la nube di fumo nera si disperde nel cielo della Capitale.