VIDEO | Incendio a Roma nord: autobus in fiamme sulla via Cassia

Paura a bordo di un bus Atac a Roma nord in seguito ad un incendio divampato a bordo di un mezzo pubblico della linea 301. E' accaduto poco dopo le 11:30 di mercoledì 21 agosto sulla via Cassia.

Ad accorgersi del fumo dopo aver sentito odore di bruciato alcuni passeggeri e l'autista che ha fatto scendere le persone presenti nello stesso prima che le fiamme avvolgessero la parte posteriore del bus 301 distruggendola.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale per gli accertamenti del caso. Chiuso per consentire i soccorsi il tratto di via Cassia compreso nell'intersezione fra via Cassia Nuova e via dell'Acqua Traversa, interdetta temporaneamente al traffico in entrambi i sensi di marcia in attesa della rimozione dei detriti presenti in carreggiata da parte del personale Ama.

Sequestrato l'autobus. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

In relazione all'incendio è poi arrivata la nota di Atac: "Per ragioni in corso di accertamento, su un bus della linea 301 si è sviluppato un principio di incendio mentre svolgeva servizio lungo la via Cassia. L'autista ha messo in sicurezza la vettura e allertato i vigili del fuoco, che sono subito intervenuti e hanno estinto il principio di incendio prima che le fiamme divampassero. Nessun problema per i passeggeri. La vettura era in servizio dal 2003".



