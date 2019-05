Via di Boccea: principio d'incendio sul bus Roma Tpl, nessun ferito

Paura a bordo di un bus della linea Roma Tpl della linea 985 coinvolto in un principio d'incendio. È accaduto intorno alle 8:30 di venerdì 3 maggio mentre il mezzo pubblico viaggiava su via di Boccea. All'altezza del civico 470 l'autista ha visto del fumo fuoriuscire dal vano motore dell'autobus ed ha fatto scendere i passeggeri che si trovavano a bordo dell'autobus che collega le stazioni ferroviarie di Balduina ed Aurelia.

Contenuto l'incendio dall'autista mediante l'utilizzo degli estintori di bordo sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma che hanno spento le fiamme. Accertamenti in corso da parte degli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Il principio d'incendio ha trovato il commento di Angelo Belli, Coordinatore lega municipio XIII: "Ormai questi inaccettabili episodi non si contano più. Stanno diventando una tragica routine che dovrebbe sensibilizzare l'Amministrazione ormai da tempo immobile e assente. Fino ad ora per fortuna non si sono verificate tragedie, ma non si può escludere che in futuro possano verificarsi. L'Amministrazione dovrebbe tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini. È necessario un cambiamento Roma deve esser gestita da chi è in grado di farlo".