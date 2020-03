VIDEO | Incendio in via Ardeatina, bus distrutto dalle fiamme

Ancora un autobus distrutto dalle fiamme a Roma. Questa volta l'incendio si è verificato in via Ardeatina, all'altezza del chilometro 17, con l'incrocio con via Villaricca. Sul posto i vigili del fuoco.

Nessuno è rimasto ferito o intossicato dal rogo che ha distrutto il bus della linea 074 della RomaTpl. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook Dillo a Noi Roma.

Nel corso di questo mese, sono stati coinvolti in incendio anche tre bus Atac. Lo scorso 11 marzo un altro mezzo Atac era andato a fuoco su viale Marconi. Prima ancora, il 6 marzo, le fiamme hanno coinvolto un bus nel deposito di Magliana. Il più recente nella notte del 12 marzo sulla Tiburtina.

#Roma #veicoloinfiamme - Via Ardeatina traffico rallentato in prossimità Via Villaricca ><



📌 Incendio domato. In attesa del ripristino del manto stradale#Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) March 20, 2020