Talenti, guasto a bus della linea 351. Atac: "È principio di incendio"

Fiamme e fumo nel dal tetto della vettura Atac della linea 351, passeggeri messi in sicurezza dal conducente del bus e residenti pronti a immortalare la scena. Succede nel quartiere Talenti in via Antamoro dove nel pomeriggio del 24 settembre si è verificato un altro guasto ad un mezzo pubblico.

Un principio di incendio, dice l'azienda, che però ha generato fumo nero invadendo la strada. "Il bus, per ragioni da accertare, è stato interessato da un principio di incendio mentre era in servizio lungo via Antamoro. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno subito estinto le fiamme. La vettura, che non ha subito danni gravi, era in servizio dal 2003", si legge in una nota di Atac. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.