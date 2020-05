Torpignattara: fiamme su un bus Atac

Principio d’incendio a bordo di un bus Atac. Il guasto mentre la vettura della linea 409 percorreva via dell’Acqua Bullicante. All’altezza di via Policastro, in prossimità della scuola Carlo Pisacane, l’autista si è accorto delle fiamme ed ha fatto scendere i passeggeri per poi domarle con l’estintore in dotazione.

Intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo pubblico, sul posto per la viabilità gli agenti del Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale.

Nessuno è rimasto ferito né intossicato con alcuni rallentamenti alla viabilità registrati all’altezza di via Policastro.