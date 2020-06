Tor Sapienza: principio d’incendio su un jumbo bus di rientro al deposito

Principio d’incendio su un bus Atac. L’estintore automatico è partito dal vano motore posteriore di un jumbo bus già fermo per un guasto in quel momento trainato su via Emilio Longoni per rientrare nel deposito della via Prenestina. Scattato l’allarme le fiamme sono state estinte mediante l’attivazione dell’estintore automatico del mezzo pubblico.

Senza passeggeri, nessuno è rimasto ferito né intossicato. Sul posto per accertare l’accaduto e regolare la viabilità gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale.

La fiammata segue di poche ore un altro principio d’incendio avvenuto nella mattinata di domenica su un tram della linea 19, sempre gestito da Atac.