Flambus a Tor Bella Monaca, autobus Atac in fiamme: fumo nero nel quartiere

Ancora un Flambus a Roma. Un autobus Atac della linea 409 è andato a fuoco oggi, 25 settembre, in via Pietro Anderloni, all'altezza di via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca. L'incendio, secondo un primo riscontro, sarebbe scoppiato nella parte posteriore del mezzo per poi avvolgerlo e distruggerlo.

Sul posto i vigili del fuoco. Il fumo nero generato dal rogo ha invaso il quartiere. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Per i soccorsi e le operazione del caso sono state deviate le linee 20-058-059-057 in direzione Grotte Celoni/Tor Vergata/Cambellotti. Solamente ieri in via Antamoro un bus della linea 351 si era guastato.