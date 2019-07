Incendio su viale Togliatti: in fiamme bus Atac della linea 058

Bus in fiamme su viale Palmiro Togliatti. L’incendio ha riguardato un autobus Atac della linea 058. L’allerta ai soccorritori intorno alle 20:00 di martedì 2 luglio nella zona di Colli Aniene.

All’altezza del civico 1400 della strada che collega la Tiburtina alla Tuscolana sono intervenute due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma con una squadra ed una autobotte. I pompieri hanno quindi provveduto a spegnere l’incendio che ha avvolto il bus in una palla di fuoco.

Nessuno è rimasto ferito né intossicato con l’autista che prima dell’arrivo dei soccorritori aveva già provveduto all’evacuazione dei passeggeri.

In relazione all’incendio Atac scrive: “Intorno alle 20, per ragioni ancora da accertare, un bus in servizio sulla linea 058 è stato interessato da un principio di incendio mentre percorreva via Togliatti. L'autista ha subito fatto scendere i passeggeri e ha tentato di spegnere l'incendio, mentre venivano allertati i vigili del fuoco".

"Purtroppo - scrive ancora l'Azienda dei Trasporti Romana - non è stato possibile fermare le fiamme che hanno avvolto l'intera vettura. Il bus era in servizio dal 2005. Non c'è stata alcuna conseguenza per le persone”.

Meno di 24 ore prima era stata la volta di un altro bus in fiamme, questa volta un Roma Saxa Rubra - Civita Castellana del Cotral con il mezzo pubblico andato in fiamme mentre percorreva il Grande Raccordo Anulare fra le uscite Flaminia e Cassia (altezza ospedale Sant’Andrea).