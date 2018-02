Incendio a Prati: fiamme dal motore del bus Atac, traffico in tilt

Bus Atac in fiamme a Prati dove questa mattina un incendio è divampato dal motore di un autobus della linea 30. E' accaduto mentre il mezzo pubblico transitava su via Marcantonio Colonna. Notato il fumo fuoriuscire dal vano posteriore dell'Atac il conducente ha provveduto a far scendere i passeggeri in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco di Roma. Domato il principio d'incendio nessuno è rimasto ferito. Inevitabili le ripercussioni alla normale viabilità, con traffico in tilt all'altezza dell'incrocio con via dei Gracchi. Ritardi a catena sui bus delle linee 30-70-87-280-301. Sul posto per regolare la viabilità gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Flambus a Roma nel 2018

Ribattezzati ironicamente Flambus dagli utenti, il 30 è il terzo bus interessato da un incendio in questo inizio 2018. Prima di Prati ad andare carbonizzato fu un Atac in transito lo scorso 26 gennaio su viale Palmiro Togliatti, zona Centocelle. Prima era stata la volta del primo flambus dell'anno, con un altro mezzo Atac danneggiato mentre si trovava in piazza di Monte Savello, nella zona del Ghetto all'Isola Tiberina.

Sicurezza zero

Duro il commento di Claudio De Francesco, segretario generale di Faisa Confail: "Atac sicurezza zero. Non se ne può più, questo management pensa solo ad aumentare la produttività, un paradosso. E' come se prima si comprasse una macchina e poi si prendesse la patente. Della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini non interessa niente a nessuno. I fatti sono sotto gli occhi di tutti".