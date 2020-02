VIDEO | Incendio al Portuense: bus distrutto dalle fiamme

Incendio al Portuense dove un autobus è stato distrutto dalle fiamme. Il rogo è divampato a bordo di un mezzo pubblico della linea 710 in via Pietro Frattini, altezza largo Gaetano La Loggia. Ad accorgersi delle fiamme il conducente che ha quindi allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma che hanno cominciato le operazioni di spegnimento dell’incendio. Secondo i primi accertamenti non sembrerebbero esserci feriti. Da accertare le cause dell'incendio.

A commentare l’incendio Daniele Catalano, ex capogruppo Lega Municipio XI Arvalia: “Ennesimo autobus in fiamme al Portuense, questi sono i successi targati Raggi. Speriamo si possa tornare al voto il prima possibile partendo dal Municipio XI in primavera”.