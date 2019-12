Incendio a Ponte di Nona: autobus distrutto dalle fiamme

Autobus in fiamme a Nuova Ponte di Nona. Ad essere avvolto in una palla di fuoco un mezzo Tpl della linea 555. L'allerta ai vigili del fuoco intorno alle 19:00 di venerdì 6 dicembre mentre il bus era in transito su via Luigi Conti, angolo largo Corradino D'Ascanio.

Sul posto è quindi intervenuta una Squadra dei vigili del fuoco con e un'autobotte. I pompieri hanno provveduto allo spegnimento della vettura, parzialmente distrutta nella parte posteriore dalle fiamme.

A bordo del bus 555 l'autista ed un unico passeggero, entrambi scesi dalla vettura. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Sul posto per rilevare l'accaduto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Meno di 24 ore prima un altro bus era andato a fuoco mentre viaggiava sul Grande Raccordo Anulare di Roma per rientrare nel deposito Atac di Tor Vergata. Anche in quel caso, a parte la paura, non si sono registrati feriti.