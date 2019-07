Autobus in fiamme a piazza Cantù. I testimoni "Abbiamo sentito due esplosioni"

Fiamme, fumo nero e esplosioni, almeno due secondo i testimoni. Ancora un flambus a Roma dove alle 14:15 di oggi è andato a fuoco un autobus dell'Atac. Il rogo, scoppiato per cause ancora da determinare, ha invaso in pochi minuti piazza Cantù e la via Appia Nuova.

Sul posto i Vigili del Fuoco, con due autobotti, le pattuglie del Reparto Volanti e del Commissariato San Giovanni della Polizia di Stato e gli agenti del Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale, assieme ai caschi bianchi anche il primi dirigente del gruppo Roberto Stefano.

Il conducente, visto il fumo uscire dal mezzo, ha fermato il bus e fatto scendere i presenti. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, secondo i primi riscontri. "Abbiamo sentito due boati", hanno detto i residenti agli agenti intervenuti. Con le fiamme che hanno preso forza rapidamente avvolgeno il bus in una palla di fuoco, per consentire l'intervento dei soccorritori il tratto di via Appia Nuova dove è avvenuto l'incendio è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Atac in una nota ha poi precisato: "Intorno alle 14, per ragioni ancora da accertare, si è sviluppato un incendio a bordo di una vettura della linea 671 mentre circolava lungo piazza Cantù. L'autista ha fatto scendere i passeggeri e ha tentato di spegnere le fiamme, ma non è stato possibile estinguerle. Non c'è stato nessun problema per le persone. La vettura, immatricolata nel 2004, era in servizio da 15 anni".