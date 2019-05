Incendio a Fiumicino: autobus in fiamme a Parco Leonardo, vettura distrutta

Incendio a Fiumicino e autobus a fuoco a Parco Leonardo oggi 16 maggio. E' successo in via del Caravaggio poco prima della rotatoria con via Portuense, nel tratto di strada che divide il centro commerciale Da Vinci al centro commerciale Parco Leonardo. A bruciare un autobus della ditta Schiaffini intorno alle 7 del mattino circa.

Un colonna di fumo denso e nero si è alzata, mentre si sentivano forti esplosioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Al momento dell'incendio l'autobus era vuoto. Il conducente è rimasto illeso.

Secondo quanto si è appreso, il mezzo pubblico era diretto al deposito ed il rogo sarebbe scoppiato a causa di una perdita di olio dal vano motore che ha quindi generato le fiamme e il fumo nero. Sul posto il personale del 118, gli agenti della Polizia Locale di Fiumicino e del Commissariato di zona. La via è stata chiusa per il tempo di pulizia del manto stradale.

"Purtroppo – affermano il sindaco Esterino Montino e l'assessore ai Trasporti Paolo Calicchio – la maggior parte degli autobus del trasporto pubblico locale sono vecchi e troppi sono i disservizi che si verificano ogni settimana. Ci auguriamo che si esca presto da questa situazione".

"In ogni caso – proseguono – ringraziamo gli autisti la cui prontezza ha impedito che qualcuno si facesse male, i Vigili del Fuoco che sono intervenuti prontamente a spegnere l’incendio e tutte le altre Forza dell'Ordine accorse sul posto. Fortunatamente l'autobus era vuoto perché stava rientrando in deposito, a causa di un mal funzionamento, per cui nessuno è rimasto ferito".