Incendio via Candoni: entra nel deposito Atac e dà fuoco ad un autobus

Incendio al deposito Atac di via Luigi Candoni a Muratella. Questa volta però le fiamme non hanno riguardato i rifiuti abbandonati fuori dalla baraccopoli istituzionalizzata del Municipio Arvalia. A prendere fuoco è infatti stato un mezzo di trasporto pubblico. Ad accendere il rogo un uomo, riuscito a dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

La dinamica dei fatti

Intorno alle 22,30 di sabato 23 giugno "un uomo si è introdotto, dal campo nomadi adiacente, nello stabilimento Atac di Magliana, in via Candoni, e ha dato alle fiamme un bus dismesso destinato alla rottamazione" ha fatto sapere attraverso un comunicato l'azienda di trasporti pubblici di Roma Capitale. Il rogo dell'autobus quindi è avvenuto per cause dolose. "La dinamica dell'accaduto - ha chiarito Atac - è stata ricostruita visionando le immagini di videosorveglianza".

Le conseguenze dell'incendio

L'episodio verificatosi a Candoni, quindi, non può essere ascritto alla categoria dei flambus. Questa volta infatti, a dar fuoco al mezzo di trasporto, secondo la ricostruzione, è stato un uomo. "Atac - fa comunque sapere l'azienda - ha immediatamente allertato le Forze dell'ordine che hanno attivato le indagini per identificare l'uomo, ed i Vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio". Fortunatamente l'episodio si è concluso "senza danni ulteriori" e "senza conseguenze per le persone".

Incendio al deposito Atac di via Candoni

Spento l'incendio da una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, intervenuti con una squadra, sul caso indagano i Carabinieri della Stazione Torrino Nord.