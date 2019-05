Incendio a Tor Lupara: autobus Cotral in fiamme, salvi 30 passeggeri

Un autobus Cotral è rimasto coinvolto in un incendio mercoledì 8 maggio a Tor Lupara. La corsa della linea Roma Tiburtina- Monterotondo via Nomentana era quella delle ore 21.00. A bordo c'erano circa 30 passeggeri, nessuno è rimasto ferito.

L'incendio si è sviluppato in via Selva dei Cavalieri in località XII Apostoli alle 21:30 circa. Tempestivo l'intervento del conducente che, notate le fumo, ha accostato evitando il peggio. Gli utenti sono scesi al capolinea, messi in sicurezza e hanno proseguito con corse successive. Sul posto una squadra di Vigili del Fuoco e la stazione dei Carabinieri di Mentana.