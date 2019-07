Incendio in via Prenestina nuova, bus Cotral in fiamme: illesi i passeggeri

Fiamme e colonna di fumo nero in cielo dove un incendio ha danneggiato un autobus Cotral a Roma. E' successo intorno alle 14:15 in via Prenestina Nuova all'altezza di Valle Martella. A bruciare, secondo quanto appreso da RomaToday, un Irisbus Iveco 389 del 2004 della corsa Roma Ponte Mammolo Genazzano.

L'incendio potrebbe essere scoppiato da un guasto meccanico nel lato posteriore. Il conducente del Cotral, visto il fumo, ha accostato mettendo in sicurezza i passeggeri. Sul posto i Vigili del Fuoco. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. L'ultimo episodio simile si è verificato ad inizio luglio.

Cotral ha recentemente aggiudicato un nuova gara che permetterà di aggiungere 400 nuovi bus alla flotta regionale, sostituendo così i mezzi più vecchi in circolazione, che si aggiungono ai 427 entrati in servizio nell'ultimo triennio.