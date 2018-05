Carmen Di Pietro condivide su Instagram la paura vissuta stamani a Roma. "Ero sul quel pullma", dice filmando l'autobus Atac andato a fuoco in via del Tritone. Come gli altri passeggeri è scesa dal mezzo Atac poco prima della deflafrazione. Nella story Di Pietro inquadra alle sue spalle il bus ancora in fiamme, prima dell'esplosione.