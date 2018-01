Viale Palmiro Togliatti: incendio distrugge autobus Atac

Ancora un autobus Atac in fiamme a Roma. E' il secondo caso nel 2018, dopo le fiamme che hanno danneggiato un bus a piazza di Monte Savello, all'Isola Tiberina. Questa volta lo scenario è quello di viale Palmiro Togliatti, nella zona di Cinecittà. L'autobus Atac è stato avvolto dalle fiamme domate poi dai Vigili del Fuoco. Ancora da determinare le cause dell'incendio avvenuto nella tarda serata di mercoledì 24 gennaio.

Flambus a Roma

Nessuno è rimasto ferito. Roghi che si sommano ai tanti avvenuti nell'ultimo periodo. Prima dell'episodio dell'Isola Tiberina, a fine novembre, toccò all'autobus 88, sul Ponte delle Valli, ed al 509 sulla via Tuscolana. Precedentemente era stata la volta della linea 188 a via della Camilluccia.

Il 28 ottobre, un bus Atac della linea 50, parcheggiato alla fermata di piazza dei Cinquecento, a Termini, con il motore acceso, prese fuoco. All'alba del 19 ottobre, nella rimessa di Tor Sapienza. Il fuoco si sviluppò nel vano motore a causa di un corto circuito. E ancora il 9 ottobre una nuvola di fumo nero avvolse il 556 a Tor Tre Teste, mentre transitava su via Davide Campari. Il 6 ottobre un altro caso a Romanina in via della Sorbona. L'elenco dei Flambus a Roma continua ad aggiornarsi.