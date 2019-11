Incendio distrugge un altro autobus, Atac avvia indagine interna

Ancora un autobus Atac in fiamme a Roma. Questa volta l'incendio ha coinvolto e distrutto un bus della linea notturna in via del Fosso della Magliana, nella zona tra Corviale, Trullo e Magliana vecchia. Il mezzo pubbico, senza passeggeri a bordo, stava rientrando in rimessa.

Atac, che secondo quanto apprende RomaToday ha avviato una indagine interna, ha così spiegato: "Per ragioni ancora da accertare, mentre percorreva via del Fosso della Magliana, si è sviluppato l'incendio su una vettura di una linea notturna. L'autista ha tentato di spegnere le fiamme, mentre venivano allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti. L'incendio non ha provocato conseguenze per le persone, ma ha distrutto il mezzo".

Sul caso è intervenuto il sindacalista Claudio De Francesco, segretario regionale della Faisa Sicel, che parla di sicurezza zero in Atac: "Invece di pensare a fare spettacoli ridicolizzando i lavoratori, si provveda piuttosto a mettere i dipendenti in sicurezza. Non siamo pagliacci ma professionisti gli unici che mandano avanti il carrozzone".