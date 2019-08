Ostia Antica, guasto a bus Atac: fumo nero sulla via del Mare. "È principio di incendio"

Nel giorno in cui Virginia Raggi è attesa ad Acilia nel tour dei nuovi bus operativi a Roma, lo 04 di Atac si guasta. È successo alle 7:40 di oggi, 9 agosto.

Un principio di incendio, dice l'azienda, che però ha generato fumo nero invadendo la via del Mare e la parallela via dei Romagnoli, all'altezza di via Maspero e via Fiorelli, nel territorio di Ostia Antica, dove materialmente è avvenuto il problema al mezzo pubblico.

Le fiamme, poche secondo Atac, hanno danneggiato la parte posteriore del mezzo che quindj sembrerebbe recuperabile. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato il "piccolo" rogo e la polizia locale di Roma Capitale per la gestione del traffico. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

"Per ragioni ancora da accertare, un bus in servizio sulla linea 04 è stato interessato da un principio di incendio mentre percorreva viale dei Romagnoli. L'autista ha subito fatto scendere i passeggeri e ha tentato di spegnere l'incendio, mentre venivano allertati i vigili del fuoco che hanno completato l'intervento. Il bus era in servizio dal 2004. Non c'è stata alcuna conseguenza per le persone", si legge in una nota di Atac.