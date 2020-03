Tiburtina, bus Atac distrutto dalle fiamme: è il terzo in una settimana

Terzo bus Atac distrutto da un incendio in pochi giorni a Roma. L'ultimo rogo è scoppiato intorno alle 20 di giovedì 12 marzo, all'altezza di via Tiburtina.

Secondo quanto si apprende non ci sarebbero feriti o intossicati. Ad andare a fuoco una vettura Atac della linea 409, che presta servizio tra i capolinea Tiburtina e Arco di Travertino.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Al momento non è chiaro cosa abbia provocato il rogo. A bordo non c'erano passeggeri, visto che il bus stava viaggiando verso il deposito. Illeso anche l'autista del mezzo pubblico.

Lo scorso 11 marzo un altro mezzo Atac era andato a fuoco su viale Marconi. Prima ancora, il 6 marzo, le fiamme hanno coinvolto un bus nel deposito di Magliana. È quindi il terzo Flambus in pochi giorni.

