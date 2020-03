Ostia, altro guasto a bus Atac: autista tenta di spegnere le fiamme e chiama i pompieri

Ancora un guasto ad un bus Atac, il quarto in questo marzo. Mentre si apprestava a entrare in servizio, percorrendo via Vasco de Gama, un mezzo della linea 03, intorno alle 4 del mattino del 25 marzo, è stato interessato da un principio di incendio che si è sviluppato nel vano motore danneggiando parzialmente l'autobus.

L'autista ha tentato di spegnere le fiamme e poi ha chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti. "Non c'è stato alcun problema per le persone. L'azienda svolgerà i necessari accertamenti per risalire alle cause. Il bus era in servizio da 19 anni", fa sapere Atac in una nota. Secondo i vigili del fuoco l'incendio "ha coinvolto la parte posteriore della mezzo".

Lo scorso 11 marzo un altro mezzo Atac era andato a fuoco su viale Marconi. Prima ancora, il 6 marzo, le fiamme hanno coinvolto un bus nel deposito di Magliana. Poi il 12 marzo l'incendio sulla Tiburtina.

