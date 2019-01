Anno nuovo, Flambus vecchi: bus a fuoco all'alba, è il primo del 2019

Incendio su un autobus Atac, a Roma, oggi 3 gennaio. È il primo Flambus del 2019. A bruciare, per motivi ancora da appurare, una vettura della linea 16 in via Costamagna, in zona Villa Lais. A bordo, oltre il conducente, qualche passeggero. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Ad accorgersi del fumo è stato proprio il conducente Atac che ha fatto scendere i presenti e dato l’allarme. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme con l'ormai consueta colonna di fumo nero che aveva invaso la zona circostante.

La vettura della linea 16 era in arrivo al capolinea di via Costamagna. Atac ha avviato una indagine interna. La vettura era stata immatricolata nel 2006.

