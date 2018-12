Guasto su bus Atac: principio d'incendio sul 311, vigili del fuoco sul posto

Ancora un guasto ad un autobus Atac. Questa volta è successo nella zona tra Tor Cervara e Rebibbia. Intorno alle 9 di oggi 26 dicembre, in via Lanciano, su un bus dell'azienda di trasporti di Roma in servizio sulla linea 311 si è sviluppato un principio di incendio.

Sono stati allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti e hanno estinto le fiamme. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Atac ha attivato un'indagine interna per accertare le ragioni dell'accaduto. La vettura era in servizio dal 2001. Non si tratta di un vero e proprio Flambus, come successo in altre occasioni, ma sicuramente resta acceso l'allarme riguardante la situazione dei mezzi pubblici della Capitale.