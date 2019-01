Laurentina: a fuoco bus Atac, era in servizio da oltre 12 anni

Ancora un autobus Atac a fuoco a Roma. Il terzo dal 2019. Questa volta è avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 gennaio in via di Vigna Murata, nei pressi della stazione metro Laurentina.

I fatti sono avvenuti intorno all'una di notte quando, per ragioni ancora da accertare, si è sviluppato un incendio su un bus che stava rientrando in rimessa, quindi fuori servizio.

A bordo non c'erano passeggeri e non c'è stata alcuna conseguenza per l'autista. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme. Atac ha avviato gli accertamenti di rito. La vettura, a metano, era in servizio da oltre 12 anni. Dopo gli episodi in via Costamagna e alla Bufalotta, questo è il terzo Flambus del 2019.