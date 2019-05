Centro, fumo tra i palazzi: autista Atac spegne incendio su bus elettrico

Ancora danni ad una vettura Atac. Un bus elettrico, quello della linea 119, si è rotto, per cause da appurare, e dal vano posteriore sono uscite scintille e una fiammata.

È successo alle 7:30 di oggi, 23 maggio, in via Sistina 83, altezza via Crispi. Ad accorgersi del guasto l'autista Atac che, immediatamente, ha fatto scendere i passeggeri, è sceso dal mezzo e utilizzato l'estintore in dotazione per limitare e spegnere il fuoco.

Immediatamente dopo, sul posto si sono recati gli agenti della Polizia Locale, con il gruppo Trevi, e i Vigili del Fuoco per domare definitivamente quello che Atac ha definito un "principio di incendio".

In questo caso, effettivamente, non si tratta di un così detto Flambus. Nessun problema per le persone. La vettura non ha subito danni gravi. Sarà riparata e tornerà in servizio.