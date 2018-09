Ennesimo guasto a bus Atac, autista spegne principio di incendio con estintore

Ancora un guasto ad un autobus Atac. Questa volta è successo nella zona di Bufalotta, alle 8:30 di venerdì 14 settembre. L'autobus della linea 435 ha subìto un principio di incendio. Ad accorgersene l'autista che, in viale Carmelo Bene, all'angolo con via Elsa De Giorgi, ha accostato e utilizzato l'estintore per evitare le fiamme.

Sul posto, allertati, gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale. A bordo dell'autobus Atac, oltre il conducente, anche, un passeggero. Entrambi non sono rimasti feriti o intossicati, come conferma la Polizia Locale di Roma Capitale. In via Carmelo Bene anche Ama, per la pulizia della parte schiumosa rilasciata dall'estintore, e Atac per la rimozione del mezzo guasto.

Il principio d'incendio è avvenuto in una zona nevralgica per la mobilità della zona, a due passi dal centro commerciale Porta di Roma. Un'area dove già dalle prime ore del mattino si registra un traffico considerevole. La rotatoria, alle prese con la chiusura di un sottopasso che ne ha aumentato il traffico, è la strada di accesso da e per il Grande Raccordo Anulare.