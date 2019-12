Incendio a Mostacciano: bus Atac distrutto dalle fiamme

Bus in fiamme a Mostacciano dove un mezzo pubblico dell'Atac è andato distrutto in seguito ad un incendio. L'autobus è stato avvolto dalle fiamme mentre transitava su via Vinicio Cortese. All'altezza di via Elio Chianesi il conducente del bus della linea 708 si è accorto del fumo e delle fiamme dal vano motore lato posteriore sinistro ed ha fatto scendere l'unico passeggero che si trovava a bordo.

In particolare l'incendio è divampato intorno alle 9:50 di domenica 8 dicembre. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma che hanno poi spento l'incendio. A Mostacciano anche gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale per regolare la viabilità e svolgere i rilievi scientifici. Come da prassi la vettura 6038 è stata sequestrata.

Un incendio che segue quello di Nuova Ponte di Nona, quando ad essere distrutto dalle fiamme fu un bus della linea Tpl 555 in transito in via Luigi Conti.

Meno di 24 ore prima un altro bus era andato a fuoco mentre viaggiava sul Grande Raccordo Anulare di Roma per rientrare nel deposito Atac di Tor Vergata. Anche in quel caso, a parte la paura, non si sono registrati feriti.