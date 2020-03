Incendio a Marconi, bus Atac in fiamme: nessun ferito

Ancora un flambus a Roma. Questa volta un incendio ha coinvolto un bus Atac della linea 791. E' successo intorno alle 10:30 in viale Marconi. Sul posto la polizia ed i vigili del fuoco.

Atac, in una nota, ha spiegato quanto successo: "Per ragioni ancora da accertare su una vettura della linea 791, in servizio lungo viale Marconi, si è sviluppato un incendio che ha interessato parte del mezzo. Non ci sono stati problemi per le persone". Venerdì scorso un incendio, invece, danneggiò un bus nella rimessa Atac di Magliana.