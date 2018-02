Incendio ad Ostia: bus Atac in fiamme, paura tra i passeggeri

Ancora un flambus per le strade della Capitale. Dopo i tre bus andati a fuoco dall'inizio di questo 2018 oggi è stata la volta di un mezzo Atac della linea 014. L'incendio è divampato intorno alle 13:30 mentre il mezzo pubblico stava transitando su via Cardinal Ginnasi ad Ostia. Con un denso fumo sprigionatosi dal cofano motore posteriore, seppure impauriti i passeggeri dell'autobus sono usciti dal mezzo assieme all'autista. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Incendio bus Atac ad Ostia

Allertati i soccorritori ad Ostia sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il principio d'incendio prima che le fiamme potessero avvolgere lo 014. Pesanti le ripercussioni alla viabilità per consentire l'intervento di spegnimento del bus da parte dei pompieri. A prendere fuoco un Mercedes Citaro del 2001, uscito dalla rimessa di Acilia per prestare servizio sulla linea che collega la zona dell'Idroscalo a Casal Palocco.

Flambus ad Ostia

Dunque un altro flambus, come vengono definiti ironicamente i mezzi pubblici che prendono fuoco in città. Prima di Ostia era stata la volta di Prati, quando un Atac della linea 030 prese parzialmente fuoco mentre era in transito su via Marcantonio Colonna.

Flambus a Roma

Prima di Prati ad andare carbonizzato fu un Atac in transito lo scorso 26 gennaio su viale Palmiro Togliatti, zona Centocelle. Prima era stata la volta del primo flambus dell'anno, con un altro mezzo Atac danneggiato mentre si trovava in piazza di Monte Savello, nella zona del Ghetto all'Isola Tiberina.