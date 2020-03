Incendio sull'A24: a fuoco bus della Roma Tpl

Autobus in fiamme sull'A24. L'incendio ha interessato un mezzo pubblico della Roma Tpl che stava rientrando nella rimessa di Tor Cervara. Dopo aver prestato servizio con la linea 039 le fiamme sono divampate mentre il bus percorreva il Tronchetto Urbano della Strada dei Parchi Roma-L'Aquila-Teramo.

Con il mezzo pubblico privo di passeggeri, a chiamare i soccorritori è stato lo stesso autista. Divampato rapidamente l'incendio ha distrutto il bus. Sul posto per domare le fiamme sono quindi intervenuti i vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.