Paura sulla Tuscolana: bus 506 in fiamme all'alba

Atac brucia. Ennesimo bus in fiamme sulle strade di Roma. Stavolta l'incendio si è verificato sulla linea 506, sulla via Tuscolana. Qui, alle 6.40, l'autista, giunto all'altezza dell'incrocio con via di Passolombardo, si è accorto dell'incendio che stava avvolgendo la parte posteriore, ha immediatamente fermato il mezzo, mettendo in salvo i due passeggeri. In pochi minuti le fiamme hanno preso corpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i vigili urbani del VII Tuscolano.

Il rogo è stato domato in pochi minuti. Contenuti, anche per l'ora, i disagi alla circolazione. Ad andare a fuoco un mezzo Mercedes Citaro.

Quello di questa mattina è l'ennesimo caso di bus incendiato sulle strade della Capitale. Cinque giorni ad andare a fuoco un mezzo della linea 515 a Ciampino. Il 9 marzo era toccato alle linea 86 a Castel Giubileo. A fine febbraio il rogo di un bus alimentato a gpl a Pineta Sacchetti. A Cornelia invece il 14 febbraio fiamme sul 46. A dicembre al Quarticciolo un mezzo ha preso fuoco sulla Togliatti. A novembre, a piazza di Cinquecento, un bus Atac è stato avvolto dalle fiamme davanti la stazione Termini.

A luglio, invece, episodio simile ad Ostia. Lo scorso 16 giugno, prese fuoco un mezzo pubblico della linea Tpl fermo al capolinea di circonvallazione Cornelia, zona Cipro-Valle Aurelia, sempre dal vano motore posteriore del bus.

Il 1 giugno toccò a un bus della linea 495 che viaggiava alle 8 del mattino, ora di punta, in viale del Muro Torto. In quel caso Atac intervenne tramite una nota stampa per frenare le polemiche: "La revisione dei bus è in corso, nessun problema per la sicurezza". Ancora il 10 maggio ad andare a fuoco fu l'N28 in transito sulla via Casilina nella zona di Torre Gaia. E il 31 marzo il 709, mentre circolava sulla via Pontina.