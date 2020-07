Tor Vergata: a fuoco un bus Atac, fiamme sulla linea 20 express

Ennesimo bus in fiamme a Roma. A bruciare stavolta un jumbo bus in servizio sulla linea 20 express che collega Tor Bella Monaca ad Anagnina. Le fiamme sono divampate all'ora di pranzo di domenica 5 luglio. L'intervento dei vigili del fuoco alle 13.50 in via della Sorbona, all'altezza dello svincolo del G.R.A uscita Torrenova.

Nessuno è rimasto ferito. Secondo quanto informano i vigili del fuoco l'autista e i passeggeri presenti sono riusciti ad allontanarsi dal mezzo prima che lo stesse venisse avvolto dalle fiamme.

Sul posto presente anche la Polizia di Stato. Si tratta del quindicesimo incendio, da inizio anno, che vede coinvolto un autobus a Roma.