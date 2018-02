Villetta avvolta dalle fiamme: salvi i residenti, morti due cani

Incendio nella notte a Bracciano dove le fiamme hanno distrutto una villetta uccidendo due cani rimasti imprigionati nell'abitazione. L'allarme intorno all'1:40 della notte fra il 19 ed il 20 febbraio in via del Moretto per un incendio di una abitazione di due piani fuori terra.

Incendio villetta a Bracciano

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Roma con il Carro Autoprotettori ed il funzionario di servizio. I pompieri, prontamente intervenuti, hanno iniziato l'opera di spegnimento della stanza posta al piano rialzato, evitando il propagarsi delle fiamme al piano superiore.

Morti due cani in un incendio a Bracciano

Secondo quanto si apprende non ci sono persone ferite o intossicate. I due cani dei proprietari sono invece stati trovati privi di vita. Al momento dell'arrivo dei soccorritori le persone presenti nell'appartamento erano già uscite. A causa dell'incendio l'abitazione al momento non è praticabile. Sul posto presente l'Autorità competente.