Bracciano, incendio in un appartamento. Grave anziano colto da malore

Brutto incendio oggi 4 aprile a Bracciano. Alle 15:45, per cause ancora da accertare, le fiamme hanno invaso un appartamento al pian terreno in via Don Giovanni Vivenzi nel Comune di Canale Monterano. Sul posto, per spegnere il rogo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

I pompieri, prontamente intervenuti, hanno domato le fiamme che si erano sviluppate in un locale dove era presente una caldaia a gas, evitando così il propagarsi delle fiamme verso altri locali dell'appartamento. A scopo precauzionale è stato evacuato l'intero stabile.

Durante l'intervento il proprietario, un uomo di 77 anni, è stato colto da malore accasciandosi a terra. I Vigili del Fuoco, quindi, hanno effettuato le prime operazioni di primo soccorso del TPSS in attesa del personale medico del 118. I sanitari giunti con l'ambulanza presso il campo sportivo di Canale Monterano, con l'ausilio di un'eliambulanza hanno trasportato l'uomo all'ospedale Gemelli. L'uomo, in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo la bonifica del locale e la messa in sicurezza della caldaia da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco, i condomini sono stati fatti rientrare nei loro alloggi. L'intervento è terminato verso le ore 17 circa.