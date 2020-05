Incendio a Borghesiana: residenti scappano nello scantinato, evacuate 8 persone

"Chiamate i pompieri", questa la richiesta d'aiuto che un uomo ha lanciato dal balcone del proprio appartamento dove era appena divampato un incendio. A vivere dei momenti di apprensione gli abitanti di una palazzina alla Borghesiana, evacuati e tratti in salvo da polizia e vigili del fuoco.

L'allerta ai soccorritori è scattata intorno alle 7:00 di martedì 26 maggio da una palazzina di tre piani di via Riesi per un incendio in un appartamento al secondo livello. Sul posto sono quindi intervenute gli agenti del commissariato Casilino di polizia e due squadre dei vigili del fuoco, con un'autoscala, un'autobotte, il Carro Autoprotettori ed il Funzionario di Servizio.

Arrivati nella periferia est della Capitale i soccorritori hanno trovato otto persone che si erano rifugiate nello scantinato per poi evacuarle. Ad avere la peggio il proprietario di casa, un 40enne italiano, affidato alle cure del personale medico del 118 per un'intossicazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spento l'incendio l'appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Secondo i primi accertamenti l'incendio sarebbe divampato da un corto circuito di una batteria in fase di ricarica.