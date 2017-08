Settebagni, incendio vicino i binari: fermi i treni della linea Fl1

Un incendio vicino i binari del treno. Questo quanto ha richiesto la sospensione della circolazione dei convogli della linea ferroviaria Fl1 Orte-Roma Tiburtina. Lo stop, come informa Rfi, dalle 16:00 di oggi 3 agosto causa incendio fra le stazioni di Settebagni e Monterotondo. Sul posto i vigili del fuoco con due squadre ed una autobotte ed il personale di Trenitalia. Spento il focolaio, alle 16:30 la linea è stata ripristinata. Inevitabili le ripercussioni con ritardi fino a 60 minuti.

Ostia brucia ancora

Un incendio che segue di poche ore l'ennesima giornata di fuoco vissuta dagli abitanti di Ostia alle prese, anche questa mattina, con un incendio di vaste dimensioni che ha riguardato ancora la pineta delle Acque Rosse, flagellata oramai dalle fiamme dallo scorso 18 giugno. Le fiamme hanno distrutto arbusti e cespugli di macchia mediterranea. Sul posto, allertati, gli uomini della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco che dopo lo spegnimento del rogo hanno bonificato l'area. (Il video dell'incendio del 3 agosto).

Incendi 2 agosto 2017

Incendi e colonne di fumo che anche ieri 2 agosto hanno colpito Roma e la sua provincia. Dalle 8:00 alle 20:00 sono stati circa 140 gli interventi effetttuati dai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma, di cui il 70 per cento per incendi sterpaglie. I maggiori focolai in via di Rocca di Papa, a Grottaferrata, in via Montefiore a Castelnuovo di Porto, in via Colle Gentile a Genazzano ed alla Contrada Colle dei Fiori, nel Comune di Artena.