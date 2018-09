Alba di fuoco a Bellegra: pullman in fiamme nel cuore del paese

Alba di fuoco a Bellegra. I residenti del paesino dei Monti Prenestini sono stati svegliati da esplosioni e sirene. A provocarle l'incendio di un pullman Cotral, in transito in via Roma. In quel momento, alle 5.45 del mattino, secondo quanto si apprende dai Carabinieri della locale stazione, erano presenti a bordo 5 passeggeri più l'autista. Proprio quest'ultimo si è accorto dell'incendio ed ha fatto evacuare in totale sicurezza i pendolari.

Le fiamme, in pochi minuti, hanno avvolto il mezzo, sollevando una coltre di fumo nero su tutto il paese. Spento il rogo, le facciate dei palazzi risultano annerite.

Il sindaco di Bellegra Flavio Cera: "Al momento la strada provinciale è chiusa a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco che stanno provvedendo a rimuovere il pulman e a ripristinare la circolazione. Cotral ha previsto di sopperire al disservizio con un pulmino 21 posti per accompagnare chi ha necessità a prendere i mezzi. Le corse per Rocca Santo Stefano si fermano alla rotatoria e quelle per Roma partono dalla rotatoria".