Incendio alla baraccopoli: in fiamme modulo abitativo, fumo nero visibile dall'aeroporto

Una densa colonna di fumo nero ben visibile anche dall'aeroporto. Siamo fra Roma e Ciampino, nell'area della baraccopoli de La Barbuta. Qui, intorno alle 13:20 di martedì 20 agosto è infatti divampato un incendio da uno dei moduli abitativi dell'area.

Con il fumo ad invadere le aree circostanti, senza creare disagi o difficoltà alle migliaia di passeggeri che affollano l'aeroporto Pastine in queste ultime due settimane di agosto, sul posto sono quindi intervenutui i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale per gli accertamenti del caso e regolare la viabilità della zona in caso di necessità.

Spento l'incendio dai pompieri, all'interno del modulo abitativo non era presente nessuno. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Da accertare le cause.