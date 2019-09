Incendio alla baraccopoli: modulo abitativo distrutto dalle fiamme

Incendio a La Barbuta dove un modulo abitativo è andato in fiamme. L'allerta ai soccorritori poco dopo le 12:00 di giovedì 12 settembre dalla baraccopoli posta fra i Comuni di Roma e Ciampino. Alta e densa la colonna di fumo sprigionata dall'incendio.

Allertati i soccorritori in via Giovanni Ciampini sono intervenuti gli agenti del VII Gruppo Tuscolano e dello Spe della Polizia Locale di Roma Capitale, gli agenti del Commissariato Romanina diella Polizia di Stato ed i Vigili del fuoco che hanno domato l'incendio intorno alle 13:30. Distrutto il modulo abitativo disabitato andato in fiamme.

Da accertare le cause, nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Sul fronte incendi sempre a Roma, ma in via di Salone, poche ore prima era divampato un incendio di sterpaglie che ha richiesto anche in questo caso l'intervento dei pompieri e dei vigili urbani.