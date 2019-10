Incendio a La Barbuta: rifiuti in fiamme nella baraccopoli

Risveglio con le fiamme alla baraccopoli de La Barbuta dove intorno alle 8:30 di stamattina è divampato un incendio. A prendere fuoco alcuni rifiuti che si trovavano nell'area compresa fra il Comune di Ciampino ed il VII Municipio della Capitale.

Intervenuti in via Giovanni Ciampini i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l'incendio. Nessuno è rimasto ferito né intossicato, né si sono registrati altri danni. A La Barbuta per accertare l'accaduto gli agenti del Commissarito Tuscolano di Polizia. Secondo i primi riscontri le fiamme sarebbero divampate per cause accidentali.