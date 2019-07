Incendio a La Barbuta: fiamme alla baraccopoli, chiusa la strada

Due incendi a distanza di poco tempo e nello stesso quadrante della città. Dopo il vasto rogo che ha interessato un autodemolitore in via Appia Nuova, i soccorritori hanno ricevuto una chiamata a distanza ravvicinata per il divampare delle fiamme nella vicina baraccopoli de La Barbuta.

Per consentire l'intervento dei soccorritori è stato necessario chiudere un tratto della via Appia Nuova (il sottopasso per via di Ciampino) via di Ciampino, altezza civico 70 e via Giovanni Ciampini.

Sul posto per regolare la viabilità nelle proprie zone di competenza gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale ed i 'caschi bianchi' della polizia locale di Ciampino.